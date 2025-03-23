Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


23 Mart 2025 03:32
Yıllardır uyutulan dev uyandı

yıllardır bu cehapeden bir halt olmaz derdim

lakin iktidar istemeden cehapenin üzerinde ki ölü toprağını aldı

bu topraklarda hangi siyasi içeri girip çıkarsa gücüne güç katar.

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