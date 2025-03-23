POLİS MAAŞLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR.

bunca sıkıntı bunca 12/12 çalışma sistemine karşı bir öğretmen bir hemşire kadar maaş alamaz olduk. Corona da biz öldük sağlıkçılar aldı. her 10 Nisan'da asker zam aldı. bizimde maaşınızten az bir jandarma kadar 80-90 bin bandında olması lazım. inanın artık tek maaşlı bir polis gecinemez oldu. şimdi değilde ne zaman. Allah devletimizi ve milletimizi korusun..

bunca sıkıntı bunca 12/12 çalışma sistemine karşı bir öğretmen bir hemşire kadar maaş alamaz olduk. Corona da biz öldük sağlıkçılar aldı. her 10 Nisan'da asker zam aldı. bizimde maaşınızten az bir jandarma kadar 80-90 bin bandında olması lazım. inanın artık tek maaşlı bir polis gecinemez oldu. şimdi değilde ne zaman. Allah devletimizi ve milletimizi korusun..