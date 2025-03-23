Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mart 2025 05:32
POLİS MAAŞLARI İYİLEŞTİRİLMELİDİR.
bunca sıkıntı bunca 12/12 çalışma sistemine karşı bir öğretmen bir hemşire kadar maaş alamaz olduk. Corona da biz öldük sağlıkçılar aldı. her 10 Nisan'da asker zam aldı. bizimde maaşınızten az bir jandarma kadar 80-90 bin bandında olması lazım. inanın artık tek maaşlı bir polis gecinemez oldu. şimdi değilde ne zaman. Allah devletimizi ve milletimizi korusun..

sancak bayrak
Daire Başkanı
23 Mart 2025 06:01

Bu olanüstü durum da böyle bir başlık açmak nasıl bir akıl tutulmasıdır.


Noyan100
Aday Memur
23 Mart 2025 06:15

Bu olağanüstü derken hayırdır bir sıkıntı mi var ne güzel 12 - 12 çalışıyorum polise 55 bin çok bile

Toplam 2 mesaj

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