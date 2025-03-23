Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Mart 2025 08:48
Yıllık terfi tarihi sonrasında istifa

Merhaba, yıllık derece terfi tarihinden hemen arkasından istifa edildiğinde hak edilmiş dereceden mi istifa etmiş olurum yoksa terfi tarihi çoktan gelse de sisteme geç düşüp onaylandığı için bir önceki dereceden mi gözükmüş olurum?

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