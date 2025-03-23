Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Mart 2025 09:05
Adli Tıp Kurumu'nda tayin imkanı olur mu?
Merhaba, Mühendis ünvanında Asli Tıp Kurumu'nda çalışan bir memur, bir süre çalıştıktan sonra istediği ile yakın veya istediği ile tatin isteyebilir mi?

Çok Yazılan Konular

15 Ocak 2016 öncesi sözleşmeli çalışıp 1 derece almayanlar Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirUzman katiplik gelirse müdürlük ?3+1 Eş durumu problemi Kredi ödeme talimatı iptaliBatıda Açık CezaevleriAdalet bakanı iftar esnasında özlük hakları vs açıklamasıBakaya kalan memur2025 Promosyon

Sözlük

bekarlık sultanlık 1 içip içip maraza çıkaran tip 1 buda'nın eli 1 Beşiktaşlılar Günü 1 leopar desenli kıyafet 1 vergi kaçakçıları 1 öylesine bakınmak 2 tuzlu fıstık 1 keratin 1 sokağa çıkma yasağı 3

Son Haberler

Hamas Üyesi Berdevil ve Eşi İsrail Saldırısında Öldü2025'te Akdeniz ve Ege'de Şiddetli Kuraklık BekleniyorİBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun tutuklandıYunan Adalarına Kapıda Vize 2026'ya Kadar Uzatıldıİmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklandı

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım