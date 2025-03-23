Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Mart 2025 10:49
il içi tayin hk
arkadaşlar merhaba. 2024 ocak dönemi iller arası tayin yapmıştım 2025 mayıs il içi tayin isteyebilir miyim? İller arası tayinden sonra il içi yapabilmek için 1 yıl mı dolması gerekiyor yoksa 2 yıl mı emin olamadım. teşekkürler

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