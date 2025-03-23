Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mart 2025 11:25
Doğudan muafiyet

iyi günler meslektaşlarım babam %84 oranında engelli tek çocuğum ve vasi kararım var doğudan muaf olur muyum?

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