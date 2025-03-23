Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mart 2025 11:32
geçmiş psikiyayri kaydı ve 98b
merhabalar. son zamanlarda kurum psikoloğuna gitmeyi düşünüyorum. mesleğe başlayalı 2.5 sene oldu ama bazı şeylerden gerçekten çok bunaldım. geçenlerde geçmiş hastane kayıtlarıma bi göz atayım dedim benim bile hatırlamadığım bir psikiyatrik tanıya denk geldim. 2011 yılında yani 14 sene önce bazı ailevi sebeplerden annemin gittiği psikolog birde çocuklarınızla görüşelim diyip bizi çağırmıştı. devlet hastanesi olduğu için giriş yapılmadan alamamış sanırım doktor ve o dönem giriş yapılmış Dr da girişi olan hastaya teshiş koymak zorunda diye anksiyete bozukluğu teşhisi koymuş. o zaman 17 yaşındaydım aile görüşmesi tarzında bir muayene olmuştu. ailevi durumlarınızla ilgili ne düşünüyorsunuz , etkileniyor musunuz tarzı birşeyler sormuştu Dr ama dediğim gibi ben bile unutmuşum bu durumu tesadüfen denk geldim. şimdi ben emniyetin psikoloğuna gitsem ve süreç başlasa 98b den işlem görür müyüm sizce. araştırdım baya işlem gören çok arkadaş olmuş ama bir süre sonra foruma yazmayı bırakmışlar ve sonuçtan haberdar etmemiş çoğu. kazanılmış hakkın var , idarenin de kusuru var hiçbirşey olmaz diyen de var ihraç olursun diyen de var, mahkeme ile dönersin diyen de var . konu ile ilgili bilgisi olan varsa aydınlatırsa sevinirim. herkese iyi günler

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