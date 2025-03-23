KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Mart 2025 16:07
30.Dönem Pomemden istifa Edip 32.Dönem Pomemi Deneme Yardıım

Merhaba arkadaşlar ben 30.dönem pomemden eğitimin 8.haftasında intibak sonrası tazminat ödeyerek bazı mücbir sebeplerden ötürü istifa ettim.

32.döneme tekrardan başvuru yaptım. Yönetmenlik gereği kendi isteği ile istifa edenler tekrardan başvuru yapıp sınavlara girebiliyor.

Bu şekilde daha önceden pomemden istifa edip tekrardan sınavlara girip tekrardan Pomem kazananlar var mı varsa yardımcı olabilir mi

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