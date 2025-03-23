Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Mart 2025 16:14
iftar vs
iftar doğum günü veya kitap okuma toplantılarını ilçe dışında yapmak sıkıntı olur mu. öğrencileri velileri getirip götürecek. idare izin veriyor ama sözlü izin

Yamyamav
Şef
23 Mart 2025 16:16

Sorun olmaz.


Pangaea
Editor
23 Mart 2025 16:46

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