Bilen bilgilendirsin lütfen

Arkadaşlar ben ameliyat olup 20 gün heyet raporu aldım ancak kendimi iyi hissedip 10.günde okula başlamak istedim ancak idare bana yeni sisteme göre doktor raporu bozması lazım yoksa 20 gün raporlu sayılamaya devam edeceksiniz. Yeni sistemi bilen idareci arkadaşlar varsa aydınlatırsa bizleri minettar kalırız

Arkadaşlar ben ameliyat olup 20 gün heyet raporu aldım ancak kendimi iyi hissedip 10.günde okula başlamak istedim ancak idare bana yeni sisteme göre doktor raporu bozması lazım yoksa 20 gün raporlu sayılamaya devam edeceksiniz. Yeni sistemi bilen idareci arkadaşlar varsa aydınlatırsa bizleri minettar kalırız