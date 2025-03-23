Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Mart 2025 16:53
Yeni sistemde sağlık raporu
Ameliyat oldum 20 gün heyet raporu aldım. 10. gün kendimi iyi hissedip okula başlamak istedim fakat idare yeni sisteme göre raporu doktorun bozması lazım dedi. Eski sistemde istediğimiz zaman raporu bozup başlayabiliyorduk. Yeni sistemle ilgili bilgisi olan idareci arkadaşlar bilgilendirirlerse mutlu olurum

bahçesaray
Şef
23 Mart 2025 17:41
bu raporu veren doktora gidip,çalışabilir raporu alınacak
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