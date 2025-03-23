Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Mart 2025 17:50
Memuriyette istifa edip yaşi beklemek

Memur birisi istifa edip daha sonra calismayip yaşi bekleyip emekli olabilmesi kaç gün prime sahip olmasi gerekir.

2003 sigorta girisim var.2011 de memur oldum.Toplam yaklasik 6000 primim var.

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