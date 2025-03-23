Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Mart 2025 17:57
Danıştay ne zaman karar verir

Bölge idari mahkemesi 15 ay hapis cezası ( konu feto değil adlı bir suç) aldığım için devlet memurluğundan çıkarılma cezamı iptal etmedi. Bende Danıştay'a taşıdım dosyayı. Dosyam Danıştay'dayken adli olarak beraat ettim. Yani haksız yere 5 yıldır ihraçtayim. Beraat kararını Danıştay'a gönderdik. 9 ay oldu Danıştay da dosyamin açılalı. Sizce daha çok bekler miyim

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