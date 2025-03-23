Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


23 Mart 2025 18:15
Cumhur-Öcalan İttifakı, İstanbul'da PKK videoları izletti.

İstanbul?da öcalanın sesi, mhp-Akp-dem ittifakı (cumhuriyet-öcalan ittifakı) eliyle dinletildi.

https://x.com/karargahaber/status/1903771761373593658

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