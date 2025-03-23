Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mart 2025 18:34
İkinci bir emre kadar 12-12 çalışmak

55 bine köle aranıyor. 60 70 bin alan öğretmen evinde . Bizle aynı maaşı alan Kamu dakii güvenlik temizlikçi evinde. Zabıta evinde hemşire evinde. Düz memur evinde. Gece gündüz çalışan 5 6 şehir tayın gören 55 60 bin maaş alan polis sokaklarda..


saglıkcıbey
Aday Memur
23 Mart 2025 18:43
Yemin ederim evde değil, hastanedeyim. Allah şahit :)

police_eren
Memur
23 Mart 2025 18:52

Senin ne işin var emniyet forumunda?

saglıkcıbey, 5 saat önce
Yemin ederim evde değil, hastanedeyim. Allah şahit :)

mehmetyilmz
Memur
23 Mart 2025 18:52

Gih memurları da evin de mi


Nizamettin1453
Genel Müdür
23 Mart 2025 20:53

Bekçilerde gündüz göreve yazildimi?


Mehmetbey0614
Aday Memur
23 Mart 2025 21:19
yazıldı eren.

memuraday-y
Şube Müdürü
23 Mart 2025 22:19

çok itici konuşuyorsun.

police_eren, 5 saat önce

Senin ne işin var emniyet forumunda?


uluslararası2
Şube Müdürü
23 Mart 2025 22:59

Ne zaman bitecek bu İstanbul un 12 12 si. Sabır kalmadı artık gerçekten. En azından izinleri açın da bayram yapalım enerji depolayalım sonra tekrar çalışırız 12 12. Ayrıca acil para ödülü/ taltif yatırılmalı


malikane.1999
Daire Başkanı
23 Mart 2025 23:25
İstanbulda görev yapanlara ciddi anlamda söylüyorum minimum minimum 70-75 bin maaş vermeleri lazım 55 bin hak hukuk adalet değil gerçekten değil. 12-12 çalışıp hiçbir şekilde istirahat alamamak......
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