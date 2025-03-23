Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mart 2025 18:34
İkinci bir emre kadar 12 - 12

55 bine köle aranıyor. 60 70 bin alan öğretmen evinde . Bizle aynı maaşı alan Kamu dakii güvenlik temizlikçi evinde. Zabıta evinde hemşire evinde. Düz memur evinde. Gece gündüz çalışan 5 6 şehir tayın gören 55 60 bin maaş alan polis sokaklarda..


saglıkcıbey
Aday Memur
23 Mart 2025 18:43
Yemin ederim evde değil, hastanedeyim. Allah şahit :)

police_eren
Memur
23 Mart 2025 18:52

Senin ne işin var emniyet forumunda?

saglıkcıbey, 2 saat önce
Yemin ederim evde değil, hastanedeyim. Allah şahit :)

mehmetyilmz
Memur
23 Mart 2025 18:52

Gih memurları da evin de mi

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