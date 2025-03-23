Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


23 Mart 2025 18:58
4B'li sözleşmeli alımlarda merkezi süreci

Arkadaşlar merhaba. 4B sözleşmeli alımlar artık merkezi olarak alınacak diye bir haber gördüm. Yani artık mülakat olmayacak mı? Bilgisi olanlar cevap verirse sevinirim.

https://www.memurlar.net/haber/1130246/cumhurbaskanligi-sozlesmeli-alimlarda-merkezi-sureci-baslatti.html

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