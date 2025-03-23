Bu adaletsizlik ne zaman bitecek?

Istanbulda bir universitede memurum. 50 binlira maas aliyorum. Esim Ogretmen. esimin okulu pendikte benim okul beykozda ikimizin bir ilcede bulusmasi proje okul garabeti yuzunden imkansiz. hergun 2 saat gidis iki saat gelis yol cekiyorum. evin kirasi 25 bin ki izbe eski bir ev. biraz iyi evler 40 bin 50 bin. iki cocuk var. cocuklarla zaten vakit bile geciremiyorum. ev almaya kalksam en kotu 2+1 4-5 milyon. Anadoluda bir ile kesinlikle tayin aldiramiyorum. anadolu calisan memur cok daha rahat sartlarda calisiyor. ayni parayi aliyoruz. kira ucuz ev ucuz, ulasim kolay. artik

buyuksehirde calisanlara ekstra maas zammi yapilmasi lazim. ya da rotasyon flan yapilmasi lazim. artik dayanacak gucum kalmadi. gitmek imkansiz kalmak daha imkansiz.