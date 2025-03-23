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Editörler : Lanet


23 Mart 2025 21:12
enflasyon nasıl olur

son olaylardan sonra enflasyon nasıl olur? 13-15 arası bir zam bekleniyordu temmuz zammını ne kadar etkiler?

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