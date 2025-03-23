2. Şark Dönüşü Bilgi Paylaşımı

Arkadaşlar öncelikle hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Bu platformda şark dönüşü hangi il tercih yapılacağı, kaç puan olduğu, hangi grupta olduğu gibi paylaşımlar yapılırsa tercih döneminde bizlere faydalı olacağını düşünüyorum.

Arkadaşlar öncelikle hepimizin hakkında hayırlısı olsun. Bu platformda şark dönüşü hangi il tercih yapılacağı, kaç puan olduğu, hangi grupta olduğu gibi paylaşımlar yapılırsa tercih döneminde bizlere faydalı olacağını düşünüyorum.