Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Mart 2025 21:48
Antalya Atatürk devlet hastanesi taşınacak mı?

Bilgisi olan var mı şehir hastanesine taşınacak diye duydum? Bir de Antalya EAH da taşınır mı asıl orayı düşünüyorum tayinde...

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