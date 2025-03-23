Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Mart 2025 21:51
Enflasyon Beklentisi ve öğretmen maaşlarına etkisi.

Değerli öğretmen arkadaşlarım son gelişmelerden sonra enflasyon farkı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sizce bu durumlar ve dolar kurundaki artış/olası artışlar bizlere temmuzda yüzde kaçlık bir zam olarak döner?


Abıhayat2
Memur
23 Mart 2025 21:55
temmuzda her şey dahil %12 bilemedin %13 gelir hepsi bu

Ozelegitim61
Şube Müdürü
23 Mart 2025 21:56

Şu hali ile 7 küsür zaten dediğiniz rakamların biraz daha üstünde olur diye düşünüyorum.

Abıhayat2, Dün
temmuzda her şey dahil %12 bilemedin %13 gelir hepsi bu

okuryazar3
Müsteşar
23 Mart 2025 23:40

Enflasyon hanemize otağ kurdu:))Verdikleri vereceklerinin teminatı olanlardan benim beklentim yok. İlk altı ay için verdikleri enflasyon oranında bile olmayan sıfır gelir zammını fazlası ile üçüncü aydan itibaren vergi dilimi cambazlığı ile misliyle alanlara duacıyım:))

Allah TUİK in yokluğunu vermeye onlar da olmasa hiper enflasyonu göreceğiz:))))


m.r_f
Şef
24 Mart 2025 00:35

Dikkat çekiyorsun, yapma. -BM Faruk :D

okuryazar3, 12 saat önce

Enflasyon hanemize otağ kurdu:))Verdikleri vereceklerinin teminatı olanlardan benim beklentim yok. İlk altı ay için verdikleri enflasyon oranında bile olmayan sıfır gelir zammını fazlası ile üçüncü aydan itibaren vergi dilimi cambazlığı ile misliyle alanlara duacıyım:))

Allah TUİK in yokluğunu vermeye onlar da olmasa hiper enflasyonu göreceğiz:))))


Abıhayat2
Memur
24 Mart 2025 04:20
hadi paşa gönlün için 14 olsun ya da 15 çok zenginiz değil mi yaşasın...
Ozelegitim61, Dün

Şu hali ile 7 küsür zaten dediğiniz rakamların biraz daha üstünde olur diye düşünüyorum.


the back of furkan
Şube Müdürü
24 Mart 2025 10:19

%25


Velocıraptor
Genel Müdür
24 Mart 2025 11:09
ağanın eli tutulmaz: %35
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Öğretmene göre ders programı hazırlama saçmalığıTorpil ile İl Dışı Atama Mümkün mü?Bayram Arifesi DYK kursu yapılacak mı?İstanbul'da Okullar Tatil Olur mu?Enflasyon Beklentisi ve öğretmen maaşlarına etkisi.Yeni Atama Yönetmeliğinde üç yıl şartı kalkar mı?Açık Lise Sınavında Kopya Durumunda Yapılması Gerekenler Nelerdir?Ek Dersler Bayramdan Önce Yatacak mı?Proje ataması son durumÖğretmenlikten istifa edeceğim

Sözlük

emprime 1 anlak 1 tatava 1 focus 1 türk kürt kardeştir 2 kalamış 1 para harekatı 1 sürpriz 1 firavun 1 buda'nın eli 1

Son Haberler

İstanbul'da İzinsiz Gösterilerde 71 Kişi Gözaltına AlındıKakao Fiyatları 2024'te Yüzde 30'un Üzerinde Geriledi3,5 Milyon Kişi Bayramda Otobüsle Seyahat EdecekEuro Kuru Yükseldi, Otomobil Fiyatlarına Ara Zam GeldiYÖK, Karşılıklı Naklen Atanma İçin Talep Toplayacak

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım