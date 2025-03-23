Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Mart 2025 21:51
Enflasyon Beklentisi

Değerli öğretmen arkadaşlarım son gelişmelerden sonra enflasyon farkı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sizce bu durumlar ve dolar kurundaki artış/olası artışlar bizlere temmuzda yüzde kaçlık bir zam olarak döner?


Abıhayat2
Memur
23 Mart 2025 21:55
temmuzda her şey dahil %12 bilemedin %13 gelir hepsi bu

Ozelegitim61
Şube Müdürü
23 Mart 2025 21:56

Şu hali ile 7 küsür zaten dediğiniz rakamların biraz daha üstünde olur diye düşünüyorum.

Abıhayat2, 11 dk. önce
temmuzda her şey dahil %12 bilemedin %13 gelir hepsi bu
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