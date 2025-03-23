Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mart 2025 21:56
Şarkta lojman

Arkadaşlar şarka gidecekler için özellikle büyükşehirlerden gelenler maddi olarak rahat etmek istiyor buda lojmanla mümkün, o yüzden güncel olarak şark illerinin lojman durumunu yazarsanız çok makbule geçer, şu puana çıkar yeni, eski vb ne kadar detay verirseniz o kadar iyi teşekkürler.

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