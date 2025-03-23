4/B'den Merkezi Atama İle Kadroluya Atanmak Hk

Merhaba 2022 kpss puanı ile 4/b sözleşmeli kadroya açıktan atandım. 2024 kpssye girip iyi bir puan aldım ve merkezi alımla kadroluya geçmek istiyorum. Fakat takıldığım bir nokta var. Kendi kurumumdan usulüne uygun istifa etmem için dilekçe ile istifamın onayını bekleyecem. Cevabın ne zaman geleceği belli değil. Bu sürede aynı il olduğu için merkezi ile atanacağım kurumun tebliği geldikten 1 gün sonra başlamam gerekecek. İstifam kabul edilmeden tebligat gelirse hakkım yanar ve hakkım yandığı için de iki taraftandan da olurum sanki. Bu durumu yaşayan varsa nasıl bir yol izleneceğini açıklayabilir mi? Sorunsuz diğer kuruma nasıl geçebilirim?