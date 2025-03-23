Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Mart 2025 22:20
Arkadaşlar nedir bu vhki ne iş yapar

Arkadaşlar nedir bu vhki ne iş yapar hemşireliğe göre avantaj dezavantajı nedir hemşirelikten geçmeyi düşünüyorum başvuru yaptım maaş farkı ve diğer farklar nelerdir bilen cevaplarsa sevinirim

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