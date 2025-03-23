KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


23 Mart 2025 22:56
UZMAN HUKUÇU

KPSS A grubundan uzman veya uzman yardımcısı olarak atanan hukuk mezunu biri varsa genel olarak meslek olanakları ve mali hakları yönünden bilgi verebilir mi? Genel olarak tecrübesini paylaşmak isteyen varsa memnun olurum.

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