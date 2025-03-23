Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mart 2025 22:58
10 Nisan Polis haftası müjdesi

asit olayından sonra emin oldum, 10 nisanda müjde var.

sıfır bilgi. sadece öngörü.


İbrahim5506
Şef
23 Mart 2025 23:02

;)))))))))))))) Ya 3 kr para versinler diye elimizde jiletle mi gezelim ))))))


khanjar.1
Memur
23 Mart 2025 23:11

asit kuyusuna da atsalar beklentiye girmeyin


Mustfa4444
Memur
23 Mart 2025 23:12
Açılış Aslanlarım,Kaplanlarım,Yiğitlerim,Serdengeçtilerim.Çalışmalarımız devam ediyor.Kapanış

khanjar.1
Memur
23 Mart 2025 23:14

+ hakkınız ödenmez

Mustfa4444, 2 saat önce
Açılış Aslanlarım,Kaplanlarım,Yiğitlerim,Serdengeçtilerim.Çalışmalarımız devam ediyor.Kapanış

Srkan112
Memur
23 Mart 2025 23:22
Çok beklersiniz.

Dirilis.34
Şef
23 Mart 2025 23:33

Gezi olaylarında kurtuluş savaşı destanı yazdınız şeklinde söylenen polise, meclis açılınca özlük haklarında iyileştirme yapılacak şeklinde açıklama yapıldı..meclis açıldı sağlıkcılara iyileştirme yapıldı...


ebola_31
Memur
23 Mart 2025 23:36
çok iyi ya:)
İbrahim5506, 2 saat önce

;)))))))))))))) Ya 3 kr para versinler diye elimizde jiletle mi gezelim ))))))


Akın13030
Aday Memur
23 Mart 2025 23:53
10 bin seyyanen zam almamız lazım ancak sıkıntılarımızı biraz olsa giderir hakkımız zaten 75.80 bin şuanki maaşlar gerçekten çok düsük kaldı geçinmek çok zor kiralar 20 binden baslıyr

Manuel59
Memur
24 Mart 2025 00:07

Allah da seni güldürsün :)))

İbrahim5506, 2 saat önce

;)))))))))))))) Ya 3 kr para versinler diye elimizde jiletle mi gezelim ))))))


yakışıgım
Şef
24 Mart 2025 00:26

Adamlar polisten nefret ettiğini bı dilleriyle ikrar etmedikleri kaldı hala anlamiyorsunuz bunlardan hiç bir şey beklemeyin

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