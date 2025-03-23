10 Nisan Polis haftası müjdesi

10 bin seyyanen zam almamız lazım ancak sıkıntılarımızı biraz olsa giderir hakkımız zaten 75.80 bin şuanki maaşlar gerçekten çok düsük kaldı geçinmek çok zor kiralar 20 binden baslıyr

10 bin seyyanen zam almamız lazım ancak sıkıntılarımızı biraz olsa giderir hakkımız zaten 75.80 bin şuanki maaşlar gerçekten çok düsük kaldı geçinmek çok zor kiralar 20 binden baslıyr