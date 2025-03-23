Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mart 2025 22:58
10 Nisan Polis haftası müjdesi

asit olayından sonra emin oldum, 10 nisanda müjde var.

sıfır bilgi. sadece öngörü.


İbrahim5506
Şef
23 Mart 2025 23:02

;)))))))))))))) Ya 3 kr para versinler diye elimizde jiletle mi gezelim ))))))


khanjar.1
Memur
23 Mart 2025 23:11

asit kuyusuna da atsalar beklentiye girmeyin


Mustfa4444
Memur
23 Mart 2025 23:12
Açılış Aslanlarım,Kaplanlarım,Yiğitlerim,Serdengeçtilerim.Çalışmalarımız devam ediyor.Kapanış

khanjar.1
Memur
23 Mart 2025 23:14

+ hakkınız ödenmez

Mustfa4444, 37 dk. önce
Açılış Aslanlarım,Kaplanlarım,Yiğitlerim,Serdengeçtilerim.Çalışmalarımız devam ediyor.Kapanış

Srkan112
Memur
23 Mart 2025 23:22
Çok beklersiniz.

Dirilis.34
Şef
23 Mart 2025 23:33

Gezi olaylarında kurtuluş savaşı destanı yazdınız şeklinde söylenen polise, meclis açılınca özlük haklarında iyileştirme yapılacak şeklinde açıklama yapıldı..meclis açıldı sağlıkcılara iyileştirme yapıldı...


ebola_31
Memur
23 Mart 2025 23:36
çok iyi ya:)
İbrahim5506, 47 dk. önce

;)))))))))))))) Ya 3 kr para versinler diye elimizde jiletle mi gezelim ))))))

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerGüya, 2. şark kalkıyorduPolis maaşları iyileştirilmelidirİcralık polislerŞarkta önerebileceğiniz, çalışılabilecek iller hangisiPuan sistemindeki gruplara ayırmanın mantığıİstifa sonrası mesleğe dönüşİstanbul ikinci bir emre kadar 12/12 çalışacakGih memurluğu ile ilgili soru ve görüşler

Sözlük

astar 1 sürpriz 1 öylesine bakınmak 2 leopar desenli kıyafet 1 para harekatı 1 tatava 1 sigara içen insan 1 firavun 1 focus 1 buda'nın eli 1

Son Haberler

Şimşek: Piyasa istikrarı için görevimizin başındayızBorsa'da açığa satış yasaklandıYılmaz: Türkiye ekonomisi güçlü temellere sahipX: Türkiye 700 hesabı kapatma talebinde bulunduEbubekir Şahin: 'Uyarılarımız sansür değil'

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım