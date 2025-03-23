Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Mart 2025 23:05
Kaç gün üzeri rapor alanı, heyete gönderiyorlar

Meslekte ameliyat sonrası rapor süresi kaç gün üzeri olursa emniyet sağlık daire tarafsız hastaneye heyete gönderiyor? Bu konuda bilgisi olan var mı? 10 gün rapor aldım heyete gönderildim diyen de var 45 gün rapor aldım kimse heyete çağırmadu diyen de var. ameliyattan ameliyata değişiyor mu acaba?

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis maaşları iyileştirilmelidirŞarkta önerebileceğiniz, çalışılabilecek iller hangisiGüya, 2. şark kalkıyorduİstanbul ikinci bir emre kadar 12/12 çalışacakİstifa sonrası mesleğe dönüşİcralık polislerGih memurluğu ile ilgili soru ve görüşler10 Nisan Polis haftası müjdesi

Sözlük

öylesine bakınmak 2 firavun 1 tatava 1 sürpriz 1 focus 1 leopar desenli kıyafet 1 astar 1 emprime 1 para harekatı 1 buda'nın eli 1

Son Haberler

Usulsüz Araştırma Görevlisi Alımı Yargıdan Döndü!24 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıŞimşek: Piyasa istikrarı için görevimizin başındayızBorsa'da açığa satış yasaklandıYılmaz: Türkiye ekonomisi güçlü temellere sahip

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım