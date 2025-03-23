KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


23 Mart 2025 23:41
Çevre ve şehircilik bakanlığı/uzman yardımcılığı

Merhaba arkadaşlar. Çşb?nın 16 martta başvurusu sona eren uzman yardımcılığı alımına başvurmuştum. Cuma günü mesaj geldi sonuçlar açıklandı diye ama e-insan dan baktığımda başvuru onaylandı yazıyor ancak değerlendirme aşaması bölümünde bekliyor yazıyor. Şimdi yazılı sınava girmeye hak kazandık mı yoksa henüz sonuçlar yansımadı mı? Bilgisi olan ya da başvurusu iptale düşen var mı?

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