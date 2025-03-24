Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 00:43
Ne olacak bu gariban, kimsesiz halimiz

Maaş olarak son 10-15 yılın en düşük rakamını alıyoruz. 55-60 bin. Şark ve rotasyon konuları yerini koruyor. Üstüne üstelik ulusal yada yerel konularda 12-12 sisteminde çalıştırılma durumu. Yani Allah aşkına amir müdür bir şekilde odasında aracında sigara içerek stres atabiliyorda bu gariban karakol ekipçi trafikçilerin hali ne olacak abi. Ölene dek yada bunak olana dek bu şekilde hayatım 2.emirle mi idame olacak. Gerçekten bıktım artık. Yazık günah ya biz insan değilmiyiz abi.

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