Adli süreç idari soruşturmayı etkiler mi?

cevabiniz için teşekkür ederim evet bana da dediler disiplin sorusturmasinda ifadede adliden gelecek sonucu beklicez dediler takipsizlik aldim mi sikinti yok hagb alırsam bana sonucu ne olur onu merak ediyorum dosya savcılıkta mahkeme açılmadı daha

cevabiniz için teşekkür ederim evet bana da dediler disiplin sorusturmasinda ifadede adliden gelecek sonucu beklicez dediler takipsizlik aldim mi sikinti yok hagb alırsam bana sonucu ne olur onu merak ediyorum dosya savcılıkta mahkeme açılmadı daha

Kısa hayat, 24 dk. önce idari ve adli ayrı ilerler. Birinden ceza alman diğerini bağlamaz ancak idare dikkate alıyor adliyenin verdiği cezayı.