Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 00:52
Adli süreç idari soruşturmayı etkiler mi?

arkadaslar Bilgisi olan yazabilirse çok sevinirim yüz kızartıcı suç bakımından adlide hagb almak disiplin sorusturmasinda ceza verilebilir mi? verilirse dava edilir mi?


Kısa hayat
Aday Memur
24 Mart 2025 01:02
idari ve adli ayrı ilerler. Birinden ceza alman diğerini bağlamaz ancak idare dikkate alıyor adliyenin verdiği cezayı.

asavran09
Aday Memur
24 Mart 2025 01:05
cevabiniz için teşekkür ederim evet bana da dediler disiplin sorusturmasinda ifadede adliden gelecek sonucu beklicez dediler takipsizlik aldim mi sikinti yok hagb alırsam bana sonucu ne olur onu merak ediyorum dosya savcılıkta mahkeme açılmadı daha
Kısa hayat, 24 dk. önce
idari ve adli ayrı ilerler. Birinden ceza alman diğerini bağlamaz ancak idare dikkate alıyor adliyenin verdiği cezayı.

veba1982
Genel Müdür
24 Mart 2025 01:20
hagb demek suçun sabit olduğu ama buna karşılık cezanın sizin üzerinizde etkileri olacağından ve daha once cezanızin olmamasından dolayı mahkemece bu cezanın açıklanmasının geriye bırakılması anlamına gelir. eğer bu yüz kızartıcı bir suç ise idare bunu ihraç için kullanacaktır.
asavran09, 21 dk. önce
cevabiniz için teşekkür ederim evet bana da dediler disiplin sorusturmasinda ifadede adliden gelecek sonucu beklicez dediler takipsizlik aldim mi sikinti yok hagb alırsam bana sonucu ne olur onu merak ediyorum dosya savcılıkta mahkeme açılmadı daha

asavran09
Aday Memur
24 Mart 2025 01:22
teşekkür ederim
veba1982, 6 dk. önce
hagb demek suçun sabit olduğu ama buna karşılık cezanın sizin üzerinizde etkileri olacağından ve daha once cezanızin olmamasından dolayı mahkemece bu cezanın açıklanmasının geriye bırakılması anlamına gelir. eğer bu yüz kızartıcı bir suç ise idare bunu ihraç için kullanacaktır.
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