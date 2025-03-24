Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Mart 2025 01:20
YARDIM! ADALET BAKANLIĞI ALIM HAKKINDA

Merhaba saygıdeğer abilerim ablalarım,

Ben Ahmet, bilgilerinize ve fikirlerinize ihtiyacım var. 2024 Önlisans KPSS sınavına girdim, 80,1 puan aldım. Okulum 2025 Haziran ilk haftasında bitecek açıköğretimden okuyorum. Bu zamana kadar hiçbir alıma başvuruda bulunmadım henüz okulum bitmediği için. 2 tane dersim var mezuniyetim Haziranda kesin gibi gözüküyor. Şimdi adalet bakanlığı 24 bin personel alımı açacak gibi bir söylenti var sanırım kesin olarak henüz açmadı. Bu konularda toy olduğum için size fikirlerinizi danışmak istedim.

Alım diyelim ki Nisan ortası v.s. gibi geldi, adayların sıralanması, mülakatın yapılması, sonuçlanması v.s. bu süreç ne kadar sürüyor? Bu alıma başvursam Hazirandaki mezuniyetim sorun çıkarır mı? İnfaz Koruma Memurluğuna başvurmayı düşünüyorum. Boy 1.85 kilo 85 hiçbir sabıkam v.s. yok.

Mezun olacağım bölüm Tıbbi Sekreterlik ve Dökümantasyon.

Şuan zaten ülkede bazı siyasi olaylar olmakta bu olaylar alımın biraz daha gecikmesini sağlar mı?

Sağlamasa bile bu süreç nasıl işler Hazirandaki mezuniyetim bu alımda iş yapar mı?

Bana bu konuda yardımcı olur musunuz lütfen?

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