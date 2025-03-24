Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 01:25
İstifa ve bedelli askerlik

merhaba arkadaşlar 6 yıllık polis memuruyum Bitlis'te görev yapıyorum 6ay ücretsiz izne ayrıldım 6 ay daha ayrılcam sonra istifa edeceğim. askerliği bedelli yapacağım bedelli askerlik için 2 ay önceden bildirimde bulunmak zorundamıyız nasıl işliyor veya 2. 6 ay ücretsiz iznim bittikten sonra süreli tanıyorlar mı bedelli adekerlik için bedelli askerlik paramı ailem ödeyecek Şuan bankalarla sıkıntıdayım borçları ödemedim başkasının hesabından veya ptt yoluyla yatırılıyor mu 6 yıllık polis olduğum için askerlik bedelli yapmazsam 6 ay askerlikte düşüyor mu hiç teker teker cevap verirseniz sevinirim veya nasıl bir yol izleyeceğime mesleği bırakmayı karar aldım


Semih128
Aday Memur
24 Mart 2025 02:04
10 yıl tamamlarsan muaf olursun

hayru064
Aday Memur
24 Mart 2025 02:14
bırakacağım temelli hemenn bedelli yapabilirim demi

hello.küttty
Aday Memur
24 Mart 2025 02:15

Hayırlı olsun daha mutlu olacağınıza emin olabilirsiniz, askerlik eskisi gibi değil inzibat tutup sizi götürmüyor, yatırılır diye düşünüyorum, istifa sonrasında özelde mi calisacaksiniz


hayru064
Aday Memur
24 Mart 2025 02:16
aynen kendi işimi yapacağım
hello.küttty, 5 saat önce

Hayırlı olsun daha mutlu olacağınıza emin olabilirsiniz, askerlik eskisi gibi değil inzibat tutup sizi götürmüyor, yatırılır diye düşünüyorum, istifa sonrasında özelde mi calisacaksiniz

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