merhaba arkadaşlar 6 yıllık polis memuruyum Bitlis'te görev yapıyorum 6ay ücretsiz izne ayrıldım 6 ay daha ayrılcam sonra istifa edeceğim. askerliği bedelli yapacağım bedelli askerlik için 2 ay önceden bildirimde bulunmak zorundamıyız nasıl işliyor veya 2. 6 ay ücretsiz iznim bittikten sonra süreli tanıyorlar mı bedelli adekerlik için bedelli askerlik paramı ailem ödeyecek Şuan bankalarla sıkıntıdayım borçları ödemedim başkasının hesabından veya ptt yoluyla yatırılıyor mu 6 yıllık polis olduğum için askerlik bedelli yapmazsam 6 ay askerlikte düşüyor mu hiç teker teker cevap verirseniz sevinirim veya nasıl bir yol izleyeceğime mesleği bırakmayı karar aldım

merhaba arkadaşlar 6 yıllık polis memuruyum Bitlis'te görev yapıyorum 6ay ücretsiz izne ayrıldım 6 ay daha ayrılcam sonra istifa edeceğim. askerliği bedelli yapacağım bedelli askerlik için 2 ay önceden bildirimde bulunmak zorundamıyız nasıl işliyor veya 2. 6 ay ücretsiz iznim bittikten sonra süreli tanıyorlar mı bedelli adekerlik için bedelli askerlik paramı ailem ödeyecek Şuan bankalarla sıkıntıdayım borçları ödemedim başkasının hesabından veya ptt yoluyla yatırılıyor mu 6 yıllık polis olduğum için askerlik bedelli yapmazsam 6 ay askerlikte düşüyor mu hiç teker teker cevap verirseniz sevinirim veya nasıl bir yol izleyeceğime mesleği bırakmayı karar aldım