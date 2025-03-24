Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 01:27
2. Şark

Artvin mi Ardahan mı ? İlk tercih. Devrelerim görüşleriniz nedir


pls1940
Aday Memur
24 Mart 2025 01:28

Ikisi de degil


Vardır bir hayır
Şef
24 Mart 2025 01:35

Yıllarına bakmak lazım malum 5'erli grup geldi dönerken kendi grubunuzun üst basamağında olmak önemli istediğiniz batı ilini seçmek icin


pls1940
Aday Memur
24 Mart 2025 01:38

10 15 grubundayim bu sene donus yogunlugu en cok hangi gruptadir acaba

Vardır bir hayır, 1 saat önce

Yıllarına bakmak lazım malum 5'erli grup geldi dönerken kendi grubunuzun üst basamağında olmak önemli istediğiniz batı ilini seçmek icin


Vardır bir hayır
Şef
24 Mart 2025 01:56

Benim çevremde çoğu ipka veriyor ama 16-20 sizin gruba göre biraz daha fazla tabi bu kesin değil genele bakmak lazım ipkalilar işi bozuyor

pls1940, 1 saat önce

10 15 grubundayim bu sene donus yogunlugu en cok hangi gruptadir acaba

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerPolis maaşları iyileştirilmelidirŞarkta önerebileceğiniz, çalışılabilecek iller hangisiGüya, 2. şark kalkıyorduİstanbul ikinci bir emre kadar 12/12 çalışacakİstifa sonrası mesleğe dönüşİcralık polislerAdli süreç idari soruşturmayı etkiler mi?Gih memurluğu ile ilgili soru ve görüşler

Sözlük

astar 1 öylesine bakınmak 2 para harekatı 1 focus 1 emprime 1 firavun 1 leopar desenli kıyafet 1 buda'nın eli 1 tatava 1 sürpriz 1

Son Haberler

Usulsüz Araştırma Görevlisi Alımı Yargıdan Döndü!24 Mart 2025'ten önemli gündem başlıklarıŞimşek: Piyasa istikrarı için görevimizin başındayızBorsa'da açığa satış yasaklandıYılmaz: Türkiye ekonomisi güçlü temellere sahip

Editörün Seçimi

Eylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedir2025 Polsan temettü oranı ne olur?Bilgisayar önerisiYasal takip/icra takibi Atanmaya engel bir durum mu?İcralık polislerTatil planları yapıldı mı?İstanbulda araç kiralama için firma tavsiyesiKira Zammı ve ev sahibinin 14 günlük enflasyon farkı talebiBebek bezi seçimi sorunsalı2025 Mart maaşlarımızı yazalım