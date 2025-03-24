Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 01:48
Adalet bunun neresinde

İstanbul'da ki poliste 59 bin TL alıyor Kastamonu Nevşehir Kırşehir Sinop çorumdaki poliste aynı maaşı alıyor adalet nerde


Android60
Genel Müdür
24 Mart 2025 01:49

İstanbul'daki bürosuna çevikte aynı parayı alıyor. Şehir karşılaştıracagına ilk başta içindeki olanı karşılaştır.

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