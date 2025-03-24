Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 04:59
AVANTAJLI GRUP HANGISI

Arkadaslar malum tayin dönemi. Sizce

0-5

5-10

10-15

15-20

Dogudan bati icin avantajli grup hangisi. Hangi yillar bu sene dogudan bati yapacak


pls1940
Aday Memur
24 Mart 2025 04:59

Yogunluk hangi yillarda


besnili0248
Aday Memur
24 Mart 2025 05:03
6-10 da yoğunluk var bence

MeyM
Şef
24 Mart 2025 05:06
0-5:500 5-10:2500 10-15:5000 15-20:2500 20-21:500 Tahminim bu oranlarda olacaktır.

MeyM
Şef
24 Mart 2025 05:10
5-10 biraz daha yüksek olur diyenler varsada 10-15 grubundan alır.

saliheren44
Aday Memur
24 Mart 2025 05:10

Bulunduğumuz grubu ve puanları yazsak güzel olur benim 16-20 gurubu 19500


dehliss
Aday Memur
24 Mart 2025 05:16

Önce gruplandirmayi bi netleştirelim. Gruplandirma yukarıdaki gibi olamaz. Asagidaki iki gruplandirmadan biri olabilir ancak.

1. Gruplandirma

0-5

6-10

11-15

16-20

2. Gruplandirma

0-4

5-9

10-14

15-19

20-...

Hangisi dogru? Önce bunu bir netleştirelim.

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