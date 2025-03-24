Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 05:31
Meslek yılınız ve puanınız kaç?

Büyük challenge başlasın!

Meslekte kaçıncı yılındasın ve puanın kaç?

Fiili hizmetim: 19 yıl 3 ay. Puanım: 16.727

Hizmet yılı hesaplama:

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Puan hesaplama:

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saliheren44
Aday Memur
24 Mart 2025 05:39

17 yıl 19.500


Bizekiydilar
Şef
24 Mart 2025 06:54

14 yl kırsehir hakkari ankara dogubeyazıt (istanbul 3 aydır) 8.660 :/

Toplam 2 mesaj

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