Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 08:32
Kahraman Türk Polisi

Kahraman Türk Polisi diye gazlayacağınız yerde Polisin maaşını doğrudüzgün hale getirin, 2.şarkı kaldırın, çalışma saatlerini düzenleyin.

Öğretmeni Sağlıkçısı, Zabıtası, Güvenlikçisi evinde yatarken Polis 12/12 denilen işkenceyi yaşayıp şu ramazan gününde çoluğunun çocuğunun yüzünü göremiyor.

Bu iş yalandan verilen 2 tane taltifle şunla bunla çözülecekk bişeyde değil çocuğa şeker verir gibi..


Mersina33
Aday Memur
24 Mart 2025 08:48
polisin çekilen çilelerinin karşılığı yok.

zorta
Memur
24 Mart 2025 08:53

hahahah daha çok ağlarsınız burda

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