Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 09:47
Puanlar açıklandı

görev puanları açıklandı arkadaşlar


Kadersiz34
Memur
24 Mart 2025 09:56

Nasıl olacak peki.Puana göre mi o ili tercih edip edemeyeceğiz.Yani puanımız o ilin puanına yetiyorsa tercih yapacağız yetmiyorsa yapamayacağız.

Böyle mi olacak


the back of furkan
Şube Müdürü
24 Mart 2025 09:57

kaç aldın knk


Kadersiz34
Memur
24 Mart 2025 10:00

Bakmadım daha


turkolog24
Daire Başkanı
24 Mart 2025 10:01

İkinci şqrk kalkmazsa hepsi boş


P0LisS
Aday Memur
24 Mart 2025 10:04
Antep Kaç puan yıllık?

babanicolas
Memur
24 Mart 2025 10:05
arkadaşlar dış gorev izinler raporlar heyet raporlsri hesaplanmış mi

tsubasa17
Memur
24 Mart 2025 10:07
Yahu nerden çıkarıyorsunuz bu şehir efsanelerini, bütün şehirleri tercih edeceksin 1. tercihten son tercihe kadar sıran hangisinde atanmaya musaitse o şehre gideceksin yok şehir puanıymış yok bilmem ne puaniymis biraz araştırın kardeşim
Kadersiz34, 1 saat önce

Nasıl olacak peki.Puana göre mi o ili tercih edip edemeyeceğiz.Yani puanımız o ilin puanına yetiyorsa tercih yapacağız yetmiyorsa yapamayacağız.

Böyle mi olacak


solder312131
Şef
24 Mart 2025 10:17
Benim grubumda kaç kişi var ve benim yazacağım il kaç kişi alacak bu bilgiler olmaz ise gene karambol e tercih yapacaz.

Birikibir
Memur
24 Mart 2025 10:23

İlin gruplara göre kaç personel alacağını, personelin grubundaki sıralamasını açıklamadan yaptırılan tercih sonuçlarına nasıl güveneceksin

Haa kontenjanlar ipkalar üzerinden de değişeceği için kontenjan belirtme tamam, ama sıralama belli olmalı ipka verenler de dahil edilmeli

solder312131, 1 saat önce
Benim grubumda kaç kişi var ve benim yazacağım il kaç kişi alacak bu bilgiler olmaz ise gene karambol e tercih yapacaz.

birkanım
Aday Memur
24 Mart 2025 10:32

24 yil 23.445 puan


Ahmet343434
Şef
24 Mart 2025 10:33

14 yıl 16 bin puan 11-15 yıllık gruptayim


Kny4246
Aday Memur
24 Mart 2025 10:54
hep doğu da kaldınız sanırım
Ahmet343434, 46 dk. önce

14 yıl 16 bin puan 11-15 yıllık gruptayim


Özer5336
Şef
24 Mart 2025 10:58
gardaş siz nerelerde görev yaptınız. çift şark yaptım puanım nerdeyse hizmet yılının yarısı
Ahmet343434, 46 dk. önce

14 yıl 16 bin puan 11-15 yıllık gruptayim


Pol3838
Aday Memur
24 Mart 2025 10:59

22 yıllık memurum beni geçmişsin, maşallah görev yeri nereler..

Ahmet343434, 46 dk. önce

14 yıl 16 bin puan 11-15 yıllık gruptayim


tsubasa17
Memur
24 Mart 2025 11:00
Batı Batı tayinlerinde puanın önemi var mı

captain42m
Memur
24 Mart 2025 11:00
benimde puan devreler 10.766 12 yıllık memurum batı ya dönüş 11-15 yıllık gruptayım
Toplam 16 mesaj

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