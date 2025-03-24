Adalet Personelinin Geçim Savaşı

15 Temmuz veya adliyeler yoğun muhabbetine hiç gerek yok. Adliye personeli konforu da hak ediyor, insanca yaşanacak bir maaşı da ve bunun için sürekli dramatik bahaneler üretmek zorunda değiliz.

Aile Mahkemesindeyim, gayet de mesailerim düzenli ve konforlu. Oturmuş bir kalemdeyim. Ancak EN AZ 75 BİN TL almam gerekiyor. Çünkü 4 kişilik ailemin (birisi bebek) ortalama haftalık dolap alışverişi minimum 6-7 bin TL tutuyor. Ortalama 25 bin TL üzerinde dolap alışverişim var ve kalan tutar da kirama gidiyor. Artık eksi bakiyem üç haneli rakamları da geçti.

Haydi kıt kanaat geçinebildik diyelim, hiç mi bu çocuklarla dışarıda vakit geçirmeyelim? haftada bir gün de olsa eşimizle, dostumuzla dışarıda bir çay, kahve içmeyelim? Bakın senede bir kez tatil yapmak, 30 yıllık bir daire almak, 2000 model araba almaktan bahsetmiyorum, onlar dahi hayal.

Ancak geçinmek de artık imkansız.

Amasız, fakatsız, koşulsuz, şartsız,

şu anki koşullarda EN AZ 75 BİN TL ile benim gibi kirada olan ve eşi çalışmayan ve çocukları olan bir memur "sadece geçinebilir". Bir de garip ömründe bir arabası, bir de evi olsun (bunun vadeleri uzun sürecektir) derse, en az 125 bin TL ve üstünü kazanmalıdır.