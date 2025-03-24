Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Mart 2025 09:49
Adalet Personelinin Geçim Savaşı

Tibbi sekreterin yeni girişlerin 50 bin TL maaş + ek ödemeler ve döner sermaye ile 60 bin TL kazandığını duyduğumda içime derin bir hüzün çöküyor. Biz ise geçinebilmek için adeta savaşıyoruz.Pandemi döneminde sağlık çalışanlarına çeşitli destekler sağlanırken, 15 Temmuz?da adliyelerin yoğun olmasına rağmen adalet personeli görmezden gelindi. Üstelik, adliyelerde kesintisiz ve yoğun mesailer devam ederken, çalışanlar adeta alay konusu yapıldı.Şu an bir evlilik hazırlığı içindeyim ve bu süreçte hayat pahalılığının ne kadar ağırlaştığını daha da derinden hissediyorum. Aldığım maaşın yarısından fazlası kiraya gidiyor, geri kalanıyla temel ihtiyaçları karşılamak bile zorlaşıyor. Geleceğimi kurmaya çalışırken, her geçen gün artan fiyatlar ve geçim sıkıntısı, üzerimizde büyük bir yük oluşturuyor. Adalet çalışanlarının emeği ve fedakârlığı artık göz ardı edilmemeli.


the back of furkan
Şube Müdürü
24 Mart 2025 10:14

önlisans mezunuysan kolay atanan bi bölüm daha oku kurtul


MemurBey1988
Memur
24 Mart 2025 10:17

15 Temmuz veya adliyeler yoğun muhabbetine hiç gerek yok. Adliye personeli konforu da hak ediyor, insanca yaşanacak bir maaşı da ve bunun için sürekli dramatik bahaneler üretmek zorunda değiliz.

Aile Mahkemesindeyim, gayet de mesailerim düzenli ve konforlu. Oturmuş bir kalemdeyim. Ancak EN AZ 75 BİN TL almam gerekiyor. Çünkü 4 kişilik ailemin (birisi bebek) ortalama haftalık dolap alışverişi minimum 6-7 bin TL tutuyor. Ortalama 25 bin TL üzerinde dolap alışverişim var ve kalan tutar da kirama gidiyor. Artık eksi bakiyem üç haneli rakamları da geçti.

Haydi kıt kanaat geçinebildik diyelim, hiç mi bu çocuklarla dışarıda vakit geçirmeyelim? haftada bir gün de olsa eşimizle, dostumuzla dışarıda bir çay, kahve içmeyelim? Bakın senede bir kez tatil yapmak, 30 yıllık bir daire almak, 2000 model araba almaktan bahsetmiyorum, onlar dahi hayal.

Ancak geçinmek de artık imkansız.

Amasız, fakatsız, koşulsuz, şartsız,

şu anki koşullarda EN AZ 75 BİN TL ile benim gibi kirada olan ve eşi çalışmayan ve çocukları olan bir memur "sadece geçinebilir". Bir de garip ömründe bir arabası, bir de evi olsun (bunun vadeleri uzun sürecektir) derse, en az 125 bin TL ve üstünü kazanmalıdır.

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