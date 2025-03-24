Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


24 Mart 2025 10:01
Üniversite tekniker maaşı ?

Arkadaşlar birçok ilan yayımlanıyor ünilerde tekniker maaşı nedir acaba ona göre bir yol belirleyecem


sahinbaba
Genel Müdür
24 Mart 2025 10:50

VHKİ İLE 4 - 4,5 maaş farkı var. maaş hesabı için memurlar net maaş sorgulama kısmında teknikeri seçip bakabilirsin.

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