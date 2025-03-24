KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


24 Mart 2025 10:21
Memuriyetin İç Yüzü

Torpilin gırla olduğu, sendikaların kendi tanıdık adamlarını rahat yerlere verdiği sistemde çalışan köleye memur denir. İş yükünün çalışana yıkıldığı adamı olanın çay kahve yaptığı, istediği ilçeye gittiğini her yerde görebilirsiniz. Vasıfsız torpille atanan müdürlerin sana egolandığı hatta müdürlük vasıflarını kullanarak kendilerine özel çıkar sağladığı işlerde sana baskı kurduğunuda görebilirsiniz. Hatta memurlar bile devletin verdiği yetkiyi kendi özel çıkarları için kullanabilir.


imagination7
Aday Memur
24 Mart 2025 10:44

Memur olup mutsuz olanda vardır. Özel sektörde mutlu olanda bulursunuz.


imagination7
Aday Memur
24 Mart 2025 10:46

Ama genelleme yapacak olursak özel sektör insanın hayat enerjisini emiyor, mutluluk huzur bırakmıyor. Hem kafan yoruluyor hem bedenin.

Vasıfsız insanların kölesi oluyorsun maalesef.

Kurumsal/insana saygı gösterene bir avuç şirket hariç özel sektör pişmanlıktır

imagination7, 35 dk. önce

Memur olup mutsuz olanda vardır. Özel sektörde mutlu olanda bulursunuz.


MATYAZ
Genel Müdür
24 Mart 2025 11:02

Kendi işin değilse özel sektör zaten saçmada. Memurlukta da her türlü vasıfsız insan müdürün oluyor onların tribini çekiyon. Şef, müdür telefonlarıyla oynar gelenlere kahve çay ısmarlar, mesai saatine gram uymazlar. Devletin verdiği yetkiyle özel yaşamlarında kral gibi hayat yaşarlar

imagination7, 33 dk. önce

Ama genelleme yapacak olursak özel sektör insanın hayat enerjisini emiyor, mutluluk huzur bırakmıyor. Hem kafan yoruluyor hem bedenin.

Vasıfsız insanların kölesi oluyorsun maalesef.

Kurumsal/insana saygı gösterene bir avuç şirket hariç özel sektör pişmanlıktır

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