Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Mart 2025 10:47
eğitim tayini (yeni yönetmelik)

arkadaşlar şu an a şehrinde çalışıyorum. bu sene haziranda sınava girip bir sağlık bölümü kazansam gelecek yıl eylülde tayin isteyebilir miyim?

yoksa sınavı kazandığım sene mi eğitim tayinine başvurabilirim?

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