Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 10:47
21-25 yıl grubu puan istatistiği

Buradan puanlarımizi yazabiliriz, 22 yıl 15561 benim...


birkanım
Aday Memur
24 Mart 2025 10:55

24 yıl 23.445


Pol3838
Aday Memur
24 Mart 2025 10:58

50 Yaş dolmadimi şef..

birkanım, 25 dk. önce

24 yıl 23.445


birkanım
Aday Memur
24 Mart 2025 11:05

76 liyim 2026 ocakta insallah


Matrushka38
Aday Memur
24 Mart 2025 11:18

13 yıl 16500 puan(İstanbul -sirnak)

Toplam 4 mesaj

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