Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 10:47
21-25 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri

Buradan puanlarımizi yazabiliriz, 22 yıl 15561 benim...


birkanım
Aday Memur
24 Mart 2025 10:55

24 yıl 23.445


Pol3838
Aday Memur
24 Mart 2025 10:58

50 Yaş dolmadimi şef..

birkanım, 2 saat önce

24 yıl 23.445


birkanım
Aday Memur
24 Mart 2025 11:05

76 liyim 2026 ocakta insallah


Matrushka38
Aday Memur
24 Mart 2025 11:18

13 yıl 16500 puan(İstanbul -sirnak)


takla-atma
Şube Müdürü
24 Mart 2025 11:20
21 yıl 20.600 puan

wederson81
Aday Memur
24 Mart 2025 11:21
16260

wederson81
Aday Memur
24 Mart 2025 11:23
Bu grupta değilsin
Matrushka38, 2 saat önce

13 yıl 16500 puan(İstanbul -sirnak)


enesefe2009
Aday Memur
24 Mart 2025 11:53
24 yıl 15600 Yoğun olan ilmerkezlerinde çalıştık ama puanı düşük.

Pol3838
Aday Memur
24 Mart 2025 12:09

En az tayinci bizim grupta olacaktır diye düşünüyorum, ya 50 yaşa çok yakın yada 1-2 yıl içinde 50 olacaklar, herkes ipka vermiştir diye düşünüyorum


Can3510
Aday Memur
24 Mart 2025 12:48

Aynen

Pol3838, 1 saat önce

En az tayinci bizim grupta olacaktır diye düşünüyorum, ya 50 yaşa çok yakın yada 1-2 yıl içinde 50 olacaklar, herkes ipka vermiştir diye düşünüyorum


MeyM
Şef
24 Mart 2025 13:06
askerlik süresinide hesap etmişler sanırım. ( 2004 lerin hepsi bu gruptamı? ) askerlik sayılmasaydı 16-20 torbası olacaktı. 2010 öncesi ücretsiz izinler hariç sayılacak deniliyor. askerlikte ücretsiz izinden sayıldı

takla-atma
Şube Müdürü
24 Mart 2025 13:07
bizde 2002 devresi yok mezun verilmemişti. Onun çok etkisi var muhtemelen herkes istediği yere tayin olacak
Pol3838, 1 saat önce

En az tayinci bizim grupta olacaktır diye düşünüyorum, ya 50 yaşa çok yakın yada 1-2 yıl içinde 50 olacaklar, herkes ipka vermiştir diye düşünüyorum

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