Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
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24 Mart 2025 10:51
11-15 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri

Bu grupta olanlar puanlarını paylaşırsa tercihlerde yerleşme açısından herkes için bir kıstas olur. Lütfen sadece Doğu-Batı yapacaklar yazsın. Benim 14.044


azmah
Genel Müdür
24 Mart 2025 11:02

Tayin durumunuz nedir bununu da belirtelim 12666 puan İstanbul 1.şarka tabiyim


solder312131
Şef
24 Mart 2025 11:03
doğu batı ipka var 14500

azmah
Genel Müdür
24 Mart 2025 11:03

Aa pardon doğu batı yazmışsınız


Özer5336
Şef
24 Mart 2025 11:03
10300

morpheus123
24 Mart 2025 11:06
Doğu- batı 11.778

peter33
Aday Memur
24 Mart 2025 11:07
11135 batıya donus

captain42m
Memur
24 Mart 2025 11:12
doğu-batı 11.766

Sbz1dftd
Şef
24 Mart 2025 11:14
her grubun bir sıralaması olması lazım

captain42m
Memur
24 Mart 2025 11:15
pardon yanlış yazdım 10.766

Bodrumfedaisi48
Aday Memur
24 Mart 2025 11:20

9600 doğudan batıya


llPo0oLiiSsS
Aday Memur
24 Mart 2025 11:22

10.926. Doğudan - Batıya dönüş


captain42m
Memur
24 Mart 2025 11:28
yaklaşik sanırım bu 11-15 yıllık grup da bu puanlar ile yığılma olacak gibi 10.000

fırtına Şimşek
Aday Memur
24 Mart 2025 11:30
13.311

Mlk60
Aday Memur
24 Mart 2025 11:48

12076 batıdan gönüllü doğu


Özer5336
Şef
24 Mart 2025 11:49
ben bu puanlara anlam veremiyorum. şişirme mi var. şırnak çift şark yaptım. 15. yıl 10000 bin puan nasıl oluyor anlamadım.

Albayrakyesilsancak
Aday Memur
24 Mart 2025 11:54
10700 puan doğudan batıya

sımseeekk
Şef
24 Mart 2025 12:01
bu gruptayım puanım 15559

Sakarya01
Aday Memur
24 Mart 2025 12:01

Devrem Şırnakta çift şark yapmak ile Diyarbakırda 4 yıl çalışmak arasında çok bir puan farkı yok. Genellikle bizim devreler İstanbuldan gelenler. Ondan dolayı yüksek puan.

Özer5336, 1 saat önce
ben bu puanlara anlam veremiyorum. şişirme mi var. şırnak çift şark yaptım. 15. yıl 10000 bin puan nasıl oluyor anlamadım.

sımseeekk
Şef
24 Mart 2025 12:02
15. yılım. doğu batı dönüş
sımseeekk, 1 saat önce
bu gruptayım puanım 15559

sımseeekk
Şef
24 Mart 2025 12:04
nasıl şişirme oluyor kardeşim 3 şark ve Ankara'nın ötesine gitmedim
Özer5336, 1 saat önce
ben bu puanlara anlam veremiyorum. şişirme mi var. şırnak çift şark yaptım. 15. yıl 10000 bin puan nasıl oluyor anlamadım.
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