11-15 yıl grubu puan istatistiği ve tercihleri

ben bu puanlara anlam veremiyorum. şişirme mi var. şırnak çift şark yaptım. 15. yıl 10000 bin puan nasıl oluyor anlamadım.

ben bu puanlara anlam veremiyorum. şişirme mi var. şırnak çift şark yaptım. 15. yıl 10000 bin puan nasıl oluyor anlamadım.