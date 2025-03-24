Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Mart 2025 10:51
11-15 yıl grubu puan istatistiği

Bu grupta olanlar puanlarını paylaşırsa tercihlerde yerleşme açısından herkes için bir kıstas olur. Lütfen sadece Doğu-Batı yapacaklar yazsın. Benim 14.044


azmah
Genel Müdür
24 Mart 2025 11:02

Tayin durumunuz nedir bununu da belirtelim 12666 puan İstanbul 1.şarka tabiyim


solder312131
Şef
24 Mart 2025 11:03
doğu batı ipka var 14500

azmah
Genel Müdür
24 Mart 2025 11:03

Aa pardon doğu batı yazmışsınız


Özer5336
Şef
24 Mart 2025 11:03
10300

morpheus123
24 Mart 2025 11:06
Doğu- batı 11.778

peter33
Aday Memur
24 Mart 2025 11:07
11135 batıya donus

captain42m
Memur
24 Mart 2025 11:12
doğu-batı 11.766

Sbz1dftd
Şef
24 Mart 2025 11:14
her grubun bir sıralaması olması lazım

captain42m
Memur
24 Mart 2025 11:15
pardon yanlış yazdım 10.766
Toplam 9 mesaj

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